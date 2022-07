Op Circuit Zolder stonden de elektrische wagens het hele weekend in de spotlights. Met een manche in het ETRC-kampioenschap en één in het ERA-kampioenschap. Ook in de autosport wordt het elektrische aandeel alsmaar groter. Maar voor het publiek is het wennen, dat was ook te merken in Zolder waar het volk nog niet in grote getale afzakte naar het evenement.