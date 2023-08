PKP DWNTWN verhuist op zaterdag 5 augustus naar binnenlocaties vanwege regenweer

Wie nog naar Pukkelpop wil moet snel zijn. Nog twee weken te gaan en het festival is bijna uitverkocht. Na de combi’s zijn nu ook de vrijdagtickets de deur uit. Zaterdag- en zondagtickets zijn nog beperkt beschikbaar. De line-up is intussen ook compleet. Zo wist de organisatie muzikaal mode-icoon Tsar B nog te strikken. Zij speelt donderdagavond in de Club. ArrDee staat vrijdag in de Dance Hall. ArrDee's debuutmixtape 'Pier Pressure' behoorde tot de meest gestreamde hiphopplaten van 2022. Only The Poets, één van de snelst groeiende bands in Europa is vrijdag te bewonderen op Main Stage. Hou je meer van Franstalige pop, dan kan je naar de 26-jarige RORI in de Dance Hall. Voor stevige post-punk moet je zondag in de Lift zijn. Daar staat dan de Ierse groep Gurriers op het podium. Er zullen in totaal 182 artiesten op Pukkelpop staan, verspreid over 8 podia en 4 festivaldagen. Ook dit jaar kunnen de TVL-kijkers Pukkelpop vanop de eerste rij volgen. We zijn er iedere festivaldag tussen vier en half zeven met een live-uitzending vol sfeer, muziek en interviews met topartiesten.