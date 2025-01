PLAY is eerste voorsmaakje van nieuwe album WESTHINDER

Het is de Week van de Belgische muziek. In Hasselt zet platenwinkel El Mono Pintado Records lokaal, Limburgs talent extra in de kijker. Iedere dag is er een concert en de Belgische muziekalbums krijgen een prominente plek in de winkel. Er lopen ook verschillende expo's met platenhoezen. De meest opvallende is een samenwerking met Vibo Sint-Barbara in Beringen. De leerlingen maakten kunstwerken van vinylplaten die in de zaak tentoongesteld worden.