Plofkraak op kantoor van Bpost in Tongeren

Sinds kort mogen we weer de grens met Nederland over: om familie te bezoeken of te gaan winkelen. Maar het heropenen van de grenzen brengt ook enkele negatieve gevolgen met zich mee, merken ze bij de politie van Voeren. Zo is het drugstoerisme in de Voerstreek opnieuw sterk toegenomen. "De afgelopen vier maanden kenden we een aanzienlijke daling van het aantal drugstoeristen dat ons grondgebied gebruikte om de Nederlands/Belgische grens over te steken. Ondertussen stellen wij vast dat het fenomeen een sterke heropflakkering kent," vertelt waarnemend korpschef Alain Stas. Zo werden er het afgelopen weekend 23 personen aangetroffen in bezit van softdrugs, alsook twee drugsdealers in het bezit van een hoeveelheid cocaïne. Meer onder invloed van drugs gereden tijdens lockdownAnderzijds merkte men wel op dat het rijden onder invloed van drugs aanzienlijk is toegenomen tijdens de afgelopen lockdown. De afgelopen zes maanden betrapte de Lokale Politie Voeren 31 bestuurders onder invloed van verdovende middelen. "Dit is meer dan een verdubbeling dan dezelfde periode vorige jaar," reageert commissaris Stas. "Het rijden onder invloed en de overlast van het drugstoerisme staan hoog in de prioriteitenlijst van ons verkeersbeleid en het zonaal veiligheidsplan. We zullen daarom de komende maanden nog meer aandacht besteden aan deze problematiek," zegt Stas. Politie Voeren gaat in de toekomst dan ook opnieuw de samenwerking aan met partnerzone Bilzen-Hoeselt-Riemst om de verschillende vormen van overlast te bestrijden.