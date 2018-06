Politie arresteert dader van dodelijk vluchtmisdrijf op Pinkpop

Politie CARMA is op zoek naar de bestuurder van een witte bestelwagen, die zondagavond 3 juni wegvluchtte bij een ongeval op de Grote Baan in Meeuwen-Gruitrode. Bij het ongeval raakte een fietser lichtgewond. Zondag 3 juni rond 16 uur 15 is een 66-jarige fietser lichtgewond geraakt bij een aanrijding door een bestelwagen. De fietser uit Meeuwen-Gruitrode reed in de richting van Bree en werd aan het stuur geraakt door een witte bestelwagen met de buitenspiegel aan de passagierszijde. De fietser kwam hierbij ten val en liep schaafwonden op aan benen en armen. Ook de fiets raakte beschadigd. De aanrijdende bestuurder stopte niet en reed verder in de richting van Bree. De politie is op zoek naar deze bestuurder en zijn witte bestelwagen. Wellicht gaat het om een Citroën Berlingo of een Peugeot Partner. Op de plaats van het ongeval bleven enkele brokstukken van het voertuig achter. Deze zijn in beslag genomen in het kader van verder onderzoek.