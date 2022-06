Politie arresteert dieven die 2.000 euro uit Limburgse aardbeienautomaten stelen

Vorige week zijn twee Roemenen gearresteerd die verdacht worden van verschillende diefstallen in Limburgse aardbeienautomaten. In Herk-de-Stad, Lummen, Wellen en Riemst stalen ze in totaal 2.000 euro. De politie Limburg Regio Hoofdstad voert het verdere onderzoek.

Begin juni kreeg de politie LRH ’s nachts een oproep binnen van twee verdachte personen die rondhingen in de omgeving van een aardbeienautomaat in de Wijerstraat in Herk-de-Stad. Deze automaat werd niet opengebroken en leeggeroofd, maar de politie verspreidde wel een signalement van het voertuig van de verdachten in de omgeving. In de weken daarna werden op andere locaties in Herk-de-Stad, Lummen, Vlijtingen (Riemst) en Wellen aardbeienautomaten opengebroken. De dieven gingen in totaal met zo’n 2.000 euro aan de haal.

Op 15 juni werd het voertuig van de verdachten in het West-Vlaamse Jabbeke opgemerkt en uit het verkeer gehaald. De inzittenden, twee Roemeense mannen, werden overgebracht naar het politiekantoor in Hasselt. Na verder onderzoek konden de twee verdachten gelinkt worden aan de feiten in Herk-de-Stad, Lummen, Vlijtingen en Wellen. De mannen van 27 en 35 jaar oud werden intussen ook voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Hasselt. Deze besliste om hen aan te houden.