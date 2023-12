Politie arresteert twee verdachten van drugsdumping in Lanaken

Politie arresteert twee verdachten van drugsdumping na een melding bij het drugsmeldpunt. Een alerte burger merkte op 11 december 2023 in Lanaken een man op die in de berm een illegale sluikstorting uitvoerde. Het ging daarbij om verschillende plastic vuilniszakken. De politiezone LaMa werd hiervan in kennis gesteld. Na controle van de vuilniszakken bleek het te gaan over restanten van een cannabisplantage.

Door bijkomend onderzoek konden al snel twee verdachten worden geïdentificeerd, een 30-jarige vrouw uit Lanaken en haar 23-jarige partner uit Dilsen-Stokkem. Bij beide verdachten werd een huiszoeking uitgevoerd.

Cannabisplantage

In de woning in Lanaken werd een recent geoogste plantage aangetroffen en hoeveelheden cannabis. In de woning te Dilsen-Stokkem werd eveneens een aanzienlijke hoeveelheid cannabis aangetroffen. Beide personen werden gearresteerd en werden gisteren voorgeleid bij de Tongerse onderzoeksrechter. De vrouwelijke verdachte mocht onder voorwaarden terug naar huis, de mannelijke verdachte werd aangehouden en werd overgebracht naar de gevangenis van Hasselt.

Drugsmeldpunt

De productie of teelt van drugs wordt een steeds groter probleem, ook in Limburg. "Die productie heeft gevolgen voor onze veiligheid, onze gezondheid en onze leefomgeving. Drugsproductie is schadelijk voor ons allen. We kunnen dan ook niet hard genoeg benadrukken hoe belangrijk het is en blijft om de mensen aan te sporen melding te maken van verdachte situaties of gedumpt afval," aldus het parket in een persbericht.

"Ruik je een vreemde, chemische geur? Zie je plots veel (nachtelijke) activiteit bij een leegstaand pand? Worden de ramen van een pand plots volledig dichtgemaakt? Bemerk je een achtergelaten bestelwagen, vaak zonder nummerplaat? Elke melding kan het verschil maken."