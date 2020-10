Politie Beringen/Ham/Tessenderlo gaat spookfirma’s harder aanpakken

Afgelopen nacht betrapte de politie van Bilzen-Hoeselt-Riemst een bestuurder op het rijden onder invloed van drugs. En het was niet de eerste keer dat de bestuurder tegen de lamp liet. Het was al de derde keer dat de man positief testte op het gebruik van drugs. De bestuurder uit Hoeselt had rond 21u30 de aandacht getrokken van de patrouillerende ploeg door foutief te parkeren op het fietspad ter hoogte van een frituur op de Tongersesteenweg in Hoeselt. Bij nazicht bleek de keuring van het voertuig een maand verlopen te zijn. De bestuurder had geen alcohol gedronken, maar omdat de gestandaardiseerde checklist positief was, werd een speekseltest opgelegd. Deze test tekende positief voor het gebruik van amfetamines. Het rijbewijs werd prompt ingetrokken voor 15 dagen. Ter plaatse werd een speekselanalyse uitgevoerd. In juni van dit jaar speelde de 48-jarige bestuurder zijn rijbewijs ook al kwijt. En in 2017 liep hij een eerste keer tegen de lamp. Voor de verlopen keuring werd een afzonderlijk proces-verbaal opgesteld samen met een proces-verbaal van waarschuwing. De bestuurder zal zich moeten gaan verantwoorden bij de politierechter aan het Parket Limburg.