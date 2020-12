Politie Beringen/Ham/Tessenderlo waarschuwt voor gevaarlijke XTC-pillen

De lokale politie van Kanton Borgloon heeft twee mannen opgepakt die verdacht worden van de brandstichting aan een woning in Hoepertingen in september 2019. De verdachten staken een woning in brand terwijl de bewoners nog in het huis zaten. Het koppel kwam er met de schrik van af. Op de bewakingsbeelden van het gezin, die verspreid werden in het VTM-programma Faroek, is te zien hoe twee mannen samen naar de woning wandelen. Eén van hen draagt een met brandstof. Hij overgiet de deur en grond, en steekt alles in brand. De andere verdachte staat op uitkijk en filmt het hele gebeuren. Ze gooien nog een baksteen door het raam, en zetten het dan op een lopen. De twee verdachten zijn nu geïdentificeerd en tegelijkertijd opgepakt door speciale eenheden in Antwerpen en Lubbeek. De mannen werden verhoord over hun betrokkenheid bij de brandstichting. De onderzoeksrechter in Tongeren heeft één van de twee verdachten in verdenking gesteld. De man zit nu in de gevangenis van Hasselt.