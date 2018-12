Politie betrapt Beringenaar (34) met blik bier in de wagen

De 34-jarige vrouw uit Genk die haar pasgeboren baby in een fruitplantage achterliet in Sint-Truiden, krijgt 3 jaar met uitstel. De vrouw moet haar psychiatrische begeleiding voortzetten en moet 2.500 euro betalen aan haar dochter. Het was in februari 2015 dat de 34-jarige vrouw uit Genk ontdekte dat ze opnieuw zwanger was. Ze had al twee kinderen. Haar derde kind was niet van haar toenmalige partner, maar van iemand anders. De Genkse voelde zich echter niet goed bij haar huidige vriend, het bekennen van deze zwangerschap zou dan ook negatieve gevolgen hebben. Toen in augustus van dat jaar haar weeën begonnen, besloot ze om naar Sint-Truiden te rijden, te bevallen in haar wagen en het kind achter te laten in een fruitplantage met de gedachte dat fruitplukkers haar wel zouden vinden. Het kindje werd door een buschauffeur van De Lijn gevonden. Het meisje is intussen drie jaar en stelt het goed. Ze wordt opgevangen door een pleeggezin. Eén keer per maand mag de Genkse moeder haar dochter zien.