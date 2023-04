Politie betrapt man onder invloed van alcohol en drugs met gsm achter het stuur en kind op achterbank

De sportschool in Hasselt heeft gisterenavond in het kader van het lopende tuchtonderzoek ook een negende leerkracht geschorst. Dat verneemt TV Limburg via een bron die dicht bij de scholengroep staat. De leerkracht in kwestie zou deze week nog gewoon voor de klas hebben gestaan. De politie Limburg Regio Hoofdstad heeft gisterenavond in opdracht van het parket van Limburg de negen leerkrachten thuis opgezocht met de vraag hun mobiele telefoon af te geven. Het zou niet om huiszoekingen gaan. Enkele leerkrachten zijn niet op die vraag ingegaan omdat ze ervan overtuigd zijn dat ze geen strafrechtelijke feiten gepleegd hebben. Later volgt meer in het TVL Nieuws.