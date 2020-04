Politie betrapt dealers tijdens coronacontrole in Sint-Truiden

De politie Limburg Regio Hoofdstad kon afgelopen vrijdagavond een drugsdealer inrekenen in de Kattendansstraat in Hasselt. De 53-jarige Diepenbekenaar was aan het slapen in zijn auto, toen een politiepatrouille langskwam. Hij stelde zich weerspannig op en testte positief op zowel de speeksel- als ademtest. In zijn voertuig werden een dealershoeveelheid drugs en een som geld aangetroffen. De politie Limburg Regio Hoofdstad controleerde vrijdagavond rond 18.30 uur een stilstaand voertuig in de Kattendansstraat in Hasselt. De bestuurder zat met gesloten ogen achter het stuur. Naar aanleiding van de maatregelen rond het coronavirus besliste de ploeg om de reden van zijn aanwezigheid na te gaan. De 53-jarige Diepenbekenaar stelde zich weerspannig op tijdens de controle en probeerde meermaals met zijn voertuig te vluchten. Hierbij raakten twee inspecteurs lichtgewond. Eenmaal uit het voertuig en overmeesterd, bleek de bestuurder positief te testen op zowel de speeksel- als ademtest. In het voertuig werden onder andere meer dan 150 gram heroïne, 3.000 euro cash geld en een precisieweegschaal aangetroffen. Tijdens een huiszoeking in de verblijfplaats van de verdachte werden ook twee fietsen gevonden, die vermoedelijk gestolen waren. Na een controle bleek de verdachte reeds probatiemaatregelen te hebben. De man werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Hasselt, die besliste om hem aan te houden en op te sluiten in de gevangenis.