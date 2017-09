Politie betrapt snelheidsduivel op heterdaad in Schoonbeek

Politie CARMA heeft vandaag in de Bevrijdingslaan een grote cannabisplantage ontdekt. Speurders voerden vanmiddag een huiszoeking uit in een woning in de Bevrijdingslaan in Genk. Ze vonden er een professioneel ingerichte plantage met zo’n 900 cannabisplanten. Er was niemand in de woning aanwezig. De planten stonden verspreid over twee kweekruimtes in de kelder en een kweekruimte op de eerste verdieping. Om de installatie van stroom te voorzien waren illegale aftakkingen gemaakt. Infrax kwam ter plaatse om de toevoer af te sluiten. Het gerechtelijk labo voerde ter plaatse een sporenonderzoek uit. De Civiele Bescherming zorgde voor een veilige ontmanteling van de plantage. Politie Carma voert verder onderzoek.