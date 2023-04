Politie Bilzen-Hoeselt-Riemst arresteert 20-jarige drugsrunner

Afgelopen nacht is er in het nieuwe gebouw van het Belgisch Centrum voor Geleidehonden ingebroken. De dieven gingen met maar liefst 180 meter elektriciteitskabel aan de haal. Een levensgevaarlijke actie, want de draad stond onder spanning. Het Belgisch Centrum voor Geleidehonden kocht vorig jaar een nieuw gebouw. Om van de voormalige Syntra-site in Tongeren een opleidingscentrum voor blindengeleidehonden te maken, wordt er nu volop verbouwd. Ondanks verschillende nieuwe sloten en afsluitingen die de toegang tot het gebouw moesten bemoeilijken, hebben dieven ‘s nachts van de onbewaakte toestand geprofiteerd. “Het pas geïnstalleerde slot op de kruipkelder werd geforceerd. We vermoeden dat de daders met meerdere personen moeten geweest zijn, want ze hebben in de kruipkelder op verschillende plekken de roodkoperen draad overgesneden. Vervolgens hebben ze ongeveer 180 meter draad meegenomen. “We hebben geen flauw idee hoe ze erin geslaagd zijn om de kabel die onder spanning stond zomaar door te snijden, maar dat dit levensgevaarlijk is, is een feit!”, aldus algemeen directeur Arthur Vandebosch. “De dieven moeten bijna de hele nacht bezig geweest zijn om de gigantische klus te klaren. Het heeft hun wel een flinke buit opgeleverd. De kabel is zo’n 13.500 euro waard. Ongelofelijk welke risico’s mensen willen nemen. Voor onze organisatie is het natuurlijk een echte domper dat dit is gebeurd. De politie van Tongeren kwam ook al ter plaatse en is een onderzoek gestart.”