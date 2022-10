Politie Bilzen-Hoeselt-Riemst betrapt twee bromfietsers onder invloed van drugs

Tijdens de infoavond 'Smell It' krijgen inwoners van Genk informatie over hoe je drugssignalen herkent en hoe je ze het best meldt. De avond werd georganiseerd door het Parket Limburg, politiezone Carma en het Genkse Veiligheidshuis. De voorbije jaren is de productie van synthetische drugs in onze provincie sterk toegenomen. Een schadelijke trend, want drugsafval kan ernstige gevolgen hebben voor onze gezondheid en veiligheid. Tijdens de infoavond kan je ook kennismaken met de typische geur van drugsproductie. Omdat een overheid niet alles ziet of hoort, is het belangrijk dat ook inwoners alert zijn. Merk je iets verdachts of wil je een melding doen? Dan kan je best contact opnemen via het Anoniem Drugsmeldpunt Limburg.