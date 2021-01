Politie CARMA arresteert twee dieven na wisseltruc

Het korps van Beringen/Ham/Tessenderlo schreef in 2020 945 coronaboetes uit. Daarnaast nam ook het aantal verkeersboetes fors toe. De boetes voor rijden onder invloed van drugs stegen zelfs met meer dan 50%. "Ondanks een zeer druk coronajaar zette het korps ook sterk in op verkeersveiligheid," verklaart korpschef Geert Wouters in zijn nieuwjaarsboodschap.Binnen de zone Beringen, Ham en Tessenderlo werden er vorig jaar in totaal 945 coronapv’s opgemaakt. Het merendeel betrof inbreuken tegen het samenscholingsverbod (44%) en het niet respecteren van de social distance (25%). Het verplaatsingsverbod staat op de derde plaats met 9% aan inbreuken.Cybercriminaliteit neemt duidelijk toe"Wat, naast corona, ook opvalt in dit crisisjaar is de stijging van het aantal feiten van cybercriminaliteit én de daling van het aantal inbraken", licht de korpschef verder toe. Het aantal woning‐ en bedrijfsinbraken daalde met 50%: een tendens die zich ook nationaal aftekent. Het nadeel van slachtoffers van cybercriminaliteit daarentegen steeg duizelingwekkend: dit cijfer liep op tot meer dan 728.936 euro! Rijden onder invloed van drugsOndanks het zeer drukke coronajaar slaagde het korps van Beringen/Ham/Tessenderlo erin om het aantal verkeerscontroles binnen hun zone op te voeren. Dit resulteerde in meer verkeersboetes. Er werden 210 boetes uitgeschreven voor het rijden onder invloed van drugs, dit is een stijging met 62%. Ook het niet dragen of niet correct dragen van de veiligheidsgordel werd fors met de voeten getreden: de politie schreef 438 pv’s uit, een stijging met 16% t.o.v. 2019. Het aantal boetes voor het rijden zonder verzekering steeg met 17% (auto’s, moto’s en bromfietsen). Meer snelheidsboetesEr werden 12% meer snelheidsovertredingen vastgesteld en meerdere straatracers werden onmiddellijk uit het verkeer gehaald. Maar liefst 36 mensen werden betrapt op het rijden tijdens een rijverbod, 40 personen reden zonder de opgelegde proeven afgelegd te hebben en 90 pv’s werden opgesteld voor het rijden zonder over het vereiste rijbewijs te beschikken. Bovendien is het vanaf dit voorjaar ook mogelijk om voertuigen bestuurlijk in beslag te nemen bij overdreven snelheid. Onduidelijke verkeerssituaties meldenHet korps lanceerde ook de ‘Hoe‐zit‐dat?’‐campagne waarbij burgers voor hen onduidelijke verkeerssituaties konden melden. "Onduidelijk betekent vaak onveilig en net dat willen we voorkomen. We dragen verkeersveiligheid hoog in het vaandel, het is dan ook belangrijk om via dergelijke campagnes de input van de burgers te vragen", voegt voorzitter Thomas Vints toe. De campagne kon op heel wat bijval rekenen want er liepen in totaal 144 meldingen binnen. Vanaf februari start de zone met een actieve communicatiecampagne en de verduidelijking van een aantal geselecteerde items aan hun burgers.