Politie Carma arresteert twee Genkenaren voor drugsbezit

Voor de derde dag op rij is er in Noord-Limburg een oplegger met drugsafval gevonden. De politie heeft langs de Industrielaan in Overpelt een oplegger met drugsafval aangetroffen. Om hoeveel vaten het deze keer gaat, is nog niet duidelijk.Eerder deze week werden er in Lommel en in Neerpelt ook al opleggers met drugsvaten langs de weg gevonden. In die opleggers zaten drugsvaten met 30.000 liter chemisch afval. De teller van het totaal aantal dumpingen van drugsafval in Noord-Limburg staat nu al op 14. Dat zijn meer dumpingen dan in heel 2017.