Politie CARMA betrapt opnieuw koperdieven op Ford-site

De getuige van de steekpartij in Genk heeft zich gemeld bij de politie. De man zag zichzelf in het nieuws van TV Limburg en belde meteen na de uitzending naar politiezone Carma. De man met het fluogele jasje was vorige week getuige van een steekpartij aan Shopping 1. Daarbij raakte een 26-jarige man zwaargewond nadat hij door een collega werd neergestoken. Gisteren verspreidde de politie camerabeelden waarop een jogger te zien is die vermoedelijk getuige was van de steekpartij. Op de beelden was te zien dat de man na de feiten aangesproken werd door de verdachte. Een zestiger uit Genk herkende zichzelf in ons nieuws en meldde zich bij de politie.