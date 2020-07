Politie Carma opent nieuw wijkkantoor in Bocholt

In Bocholt opent vandaag een nieuw wijkkantoor van de Politie Carma. De wijkinspecteurs werken sinds begin juli vanuit hun nieuwe stek in de Pastoorsdreef. Binnenkort wordt er ook een virtueel politieloket in gebruik genomen.

Wie de wijkpolitie in Bocholt wil opzoeken, kan voortaan terecht in het nieuwe politiekantoor achter het gemeentehuis. De wijkinspecteurs nemen het gelijkvloers in van de Pastoorsdreef nummer 13. Ze delen het gebouw met handelsruimtes en appartementen, maar deze zijn wel volledig afgescheiden van het politiekantoor. De bouw van het kantoor werd destijds opgestart door de toenmalige politiezone Noordoost-Limburg. De eerste stenen werden gelegd in 2018, toen de fusie tot Politie Carma al rond was. Het vorige wijkkantoor in de Dorpsstraat was een voormalig bankkantoor en werd door de politie gehuurd. Het nieuwe kantoor is wel eigendom van Politie Carma.

In maart 2020 werd het gebouw opgeleverd en in juni werd gestart met de verhuis. Sinds 1 juli werken de wijkinspecteurs vanop hun nieuwe locatie. Ze hebben er ongeveer 200 m² tot hun beschikking, voorzien van alle moderne comforten. Het wijkkantoor bestaat uit een onthaalruimte, verhoorlokalen, werkruimtes, een keuken, een wapenruimte, een berging, een garage en sanitaire voorzieningen inclusief douches.

Virtueel loket

In het kantoor in Bocholt wordt op korte termijn ook een virtueel loket voorzien voor aangiftes en klachten. Het wordt het vierde virtueel loket van Politie Carma, na Houthalen-Helchteren, Bree en Genk. Burgers kunnen er terecht bij een virtuele inspecteur. Het gesprek blijft wel natuurlijk en levensecht, dankzij een geavanceerde 3D-technologie. Het systeem laat toe om op een uiterst gebruiksvriendelijke manier informatie en documenten uit te wisselen, en zelfs te handtekenen. Het volledige proces is gedigitaliseerd.

De komst van het virtueel loket in Bocholt wil niet zeggen dat er minder wijkinspecteurs aan de slag zullen zijn. De vier virtuele loketten worden bediend door enkele inspecteurs vanop een gecentraliseerde locatie in Houthalen-Helchteren. Dankzij de aanwezigheid van het virtueel loket kunnen de wijkinspecteurs meer aanwezig zijn op straat. Zij zullen nog steeds het eerste aanspreekpunt voor de wijkbewoners zijn en blijven ook telefonisch of via e-mail bereikbaar. Enkel voor het noteren van klachten en aangiften zal de burger doorverwezen worden naar het virtueel loket.