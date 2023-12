Fietsers blijven heel kwetsbaar in het verkeer. Vooral vorig jaar was een zwart jaar. Toen vielen 20 fietsdoden op de Limburgse wegen: dat was het hoogste aantal in Vlaanderen. Voor dit jaar lijkt er sprake van een kentering. In de eerste negen maanden werden 7 procent minder letselongevallen met fietsers geregistreerd. Om fietsers extra te beschermen, mogen gemeentebesturen voortaan ook onbemande flitscamera's of trajectcontroles plaatsen in fietszones waar maximaal 30 kilometer per uur mag gereden worden. Ook speedpedelecs en bromfietsen, die fietsers voorbijrazen, komen zo in het vizier.