Politie doet oproep naar getuigen nadat agent in elkaar werd geslagen op Groovy Tunes

Afgelopen dinsdag, 13 juni, werden twee vrouwen betrapt bij een poging tot inbraak op de Markt in Heppen. Het was een alerte buurvrouw die het duo bezig zag en alarmeerde. Ze zag ook in welke wagen de verdachten wegreden in de richting van Ham. Ploegen van de lokale politiezone Kempenland achtervolgden de wagen. Ze kregen de hulp van ploegen van politiezones Beringen-Ham-Tessenderlo, Heusden-Zolder en van de federale wegpolitie. Het voertuig bleek ook vervalste kentekenplaten te hebben. Uiteindelijk kon de wagen in Hasselt tot stilstand gebracht worden. De drie inzittenden, een 27-jarige man, een 40-jarige vrouw en een 32-jarige vrouw, allen van Roemeense afkomst, werden gearresteerd.De drie verdachten ontkennen alle betrokkenheid met de feiten. Gisteren werden ze voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Hasselt die besloot om hen aan te houden.