In de Stalenstraat in Genk komt meer plaats voor groen, terrassen én voor voetgangers. "We willen van de Stalenstraat een nog fijnere plek maken om te flaneren, te werken, te logeren, te shoppen en elkaar te ontmoeten", zegt schepen Toon Vandeurzen, bevoegd voor Economie. Stad Genk zet al jaren proactief in op de ontwikkeling van het handelscentrum en de bovenlokale handelsstraten. Dat is voor de Stalenstraat niet anders. Zo staat de straat intussen bekend als de ‘Vallei van Werelden’. Voor de ontwikkeling van die merkidentiteit nodigden stedelijke diensten, experts en een projectteam eind 2015 handelaars en bewoners van de straat uit om er mee over na te denken.Aangename verblijfsplekken"Tijdens alle infomomenten stelden handelaars, bezoekers en bewoners ook de vraag om meer ruimte voor aangename verblijfsplekken te creëren, met voldoende plek voor voetgangers en het plaatsen van terrassen", zegt schepen Vandeurzen. Na een positieve evaluatie van de eerste terrasinterventie, ligt er nu een plan op tafel voor een bijkomende permanente interventie.Op basis van de evaluatie en feedback van de betrokkenen, is er een nieuwe locatie gekozen en zijn er ontwerpplannen opgemaakt. Zo komt de nieuwe belevingsinterventie ter hoogte van Stalenstraat nummer 91 tot en met 99 te liggen. "Daartoe dienen een aantal parkeerplaatsen opgeheven te worden, maar dit weegt niet op tegen de voordelen van de aanpassing. Zo zorgt de ingreep niet alleen voor meer ruimte, maar heeft het ook een snelheidsremmend effect op het autoverkeer, waardoor het als voetganger fijner vertoeven wordt in de Stalenstraat." Groene oaseDe afgelopen maanden vonden er verschillende infomomenten plaats voor de handelaars, de handelsvereniging en de bewoners. De aanwezigen waren enthousiast over de plannen. Dilara Karakaya, zaakvoerder van Dilemmis Flowers Boutique, is alvast blij met de vooruitzichten. "De reden waarom ik voor de Stalenstraat heb gekozen, is omdat het een levendige en drukke buurt is. Het enige jammere is dat ik mijn bloemen niet buiten kan zetten. Gelukkig zijn er nu nieuwe plannen van de stad, waardoor ik ook buiten een groene oase zal kunnen creëren. Mijn buren, zoals onder andere restaurant Saloniki, zullen dan weer een ruimer terras kunnen plaatsen. Het gaat de Stalenstraat volgens mij nog aangenamer maken om te flaneren, te winkelen en iets te eten of te drinken."De terrasinterventie komt er met steun van een verkregen subsidie voor ‘een duurzame bereikbaarheid van de kern’, verkregen via VLAIO en Vlaams minister van Economie. De start van de werken staat gepland op maandag 10 juni 2024.