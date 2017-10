Politie flitst 24 uur lang in het hele land

Opgelet voor wie de baan op moet: de politie houdt 24 uur lang een flitsmarathon door het hele land. De flitsmarathon is vanochtend om 6 uur van start gegaan en duurt dus nog tot donderdagochtend 6 uur. Zowel de federale wegpolitie als 151 lokale politiezones controleren vandaag op overdreven snelheid.

Het doel van de politie is hardrijders erop te wijzen dat ze ook op tijd op hun werk aankomen als ze niet te snel rijden. Bij de vorige flitsmarathon in Limburg werden er 38.200 voertuigen gecontroleerd. De politie stelde toen 2.248 pv's op, 1 rijbewijs werd ingetrokken. In de meeste Limburgse politiezones liep er maar een klein percentage van de gecontroleerden tegen de lamp. Opvallend zijn wel de resultaten in het Maasland. In de politiezone Lanaken-Maasmechelen reed 17% van de gecontroleerden te snel, in Maaseik en Dilsen-Stokkem 15%. Een aantal dat veel hoger ligt dan in de rest van Limburg.