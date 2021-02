Politie houdt klopjacht op autodieven in Lummen

Een gestolen elektrische fiets kon binnen twee weken na de diefstal ongeschonden terug aan de eigenaar overhandigd worden. De politie Limburg Regio Hoofdstad kon de twee verdachten vatten na een aangifte van fietsdiefstal en dankzij de camerabeelden in de omgeving van het station van Hasselt.Een eigenaar van een elektrische fiets stalde op maandagochtend 8 februari zijn fiets in een fietsenstalling op het Monseigneur Broekxplein in Hasselt en liet deze slotvast achter. Enkele uren later wilde het slachtoffer zijn fiets terug gebruiken, maar merkte hij op dat deze er niet meer stond. Hij liet een aangifte noteren in het politiekantoor van de politie Limburg Regio Hoofdstad.De politie Limburg Regio Hoofdstad bekeek de camerabeelden in de omgeving van de stationsomgeving in Hasselt en herkende de twee verdachten. Na verder onderzoek werd de fiets afgelopen dinsdag ongeschonden aangetroffen in een garage van één van de verdachten. De elektrische fiets werd ondertussen terug overhandigd aan de eigenaar.Eén verdachte, een man van 48-jarige man uit Hasselt, werd voor verhoor mee naar het politiekantoor genomen. De andere verdachte, een 42-jarige man uit Hasselt, zal zich in het kader van snelrecht binnenkort moeten verantwoorden voor de rechtbank.