Politie identificeert sluikstorters die afval dumpten in Halen

Gisteravond kreeg de politie Limburg Regio Hoofdstad het bericht binnen dat er zich mogelijks explosieven zouden bevinden in het KBC-kantoor aan de Gouverneur Verwilghensingel in Hasselt. De politiediensten namen het zekere voor het onzekere en kamden het gebouw uit met explosievenhonden. Het onderzoek naar feiten wees in de richting van een werknemer van KBC uit Eupen. De betrokkene werd gisteravond nog opgepakt door de politiediensten in Eupen. Vandaag blijkt dat de zaak berust op een misverstand waaruit werd afgeleid dat er zich explosieven in het gebouw zouden bevinden. Het verder onderzoek ligt in de handen van het parket van Eupen. Bekijk ook: