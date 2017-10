Parket zoekt getuigen schietpartij Maasmechelen

Een koppel uit Bilzen is tijdens een fietstocht verdwenen. Een vrouw van 72 jaar en haar man van 80 zijn mogelijk in het Albertkanaal gesukkeld. Dinsdagavond hielden de politie, brandweer en Cel Vermiste Personen een grote zoekactie langs het Albertkanaal in Bilzen, maar die leverde niets op. De politie vermoedt dat de vrouw de controle over haar elektrische fiets verloor en nadien in het water belandde. Haar man zou haar achterna gesprongen zijn om haar te redden. In de loop van de voormiddag wordt er opnieuw gezocht naar het koppel.