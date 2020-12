Politie legt coronafeestje stil in Tessenderlo

De Natuurinspectie heeft tijdens twee controleacties in Limburg zeven wildcrossers betrapt in natuurgebied. De motorrijders werden geverbaliseerd en zes motorfietsen werden in beslag genomen door het parket Limburg. Op zondag 8 november en op zaterdag 19 december hield de Natuurinspectie, in samenwerking met boswachters en bijzondere veldwachters, twee controleacties in Houthalen-Helchteren en Dilsen-Stokkem. Daarbij werden in totaal zeven motorrijders betrapt op het crossen in natuurgebied. Het Bos- en Natuurdecreet verbiedt elke vorm van gemotoriseerd verkeer in alle bossen en op alle terreinen die beheerd worden in het kader van natuurbehoud. Niet alleen verstoren ze de aanwezige fauna en flora, ze zorgen ook voor veel ergernis bij bezoekers die van de rust in de natuur willen genieten. Actieplan Het is niet altijd even gemakkelijk om overtreders te bestraffen. De wildcrossers gedragen zich vaak roekeloos en proberen de controles te ontvluchten. Om de herhaaldelijke overlast aan te pakken zijn het Parket Limburg, de bevoegde lokale politiezones en de Natuurinspectie tot een actieplan gekomen, waarbij een fuik wordt ingezet tijdens de controles. De fuik is een soort opvangtrechter waar de crossers zich in vastrijden, en waaruit ze niet kunnen ontsnappen. Sinds de start van het actieplan in april 2018, werden in totaal zestien motorfietsen en twee quads gerechtelijk in beslag genomen. Eén overtreder werd nog maar pas in januari 2020 door de correctionele rechtbank van Tongeren veroordeeld. Hij kreeg toen een geldboete van 2.000 euro en verbeurdverklaring van zijn motorfiets. Toch werd de man op 19 december 2020 opnieuw betrapt voor gelijkaardige feiten, waarbij hij zich weerspannig gedroeg. Foto: Agentschap Natuur en Bos