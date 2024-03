Big Brother is watching you. Wie iets mispeuterd heeft, is in Limburg niet veilig, dankzij het ANPR-cameranetwerk. Vorig jaar grepen de interventieploegen van de politie 179 keer in na een zogenaamde hit via het netwerk van camera's. Dat komt neer op meer dan 3 intercepties per week. Met dit provinciaal interventiebeleid is Limburg uniek en hinkt de rest van België achterop. Daarnaast nam de Federale Gerechtelijke Politie in Limburg voor 15 miljoen euro aan crimineel geld en bezittingen in beslag. En in de strijd tegen de online-misdaad werden 1200 domeinnamen geblokkeerd. Dat is vijf maal meer dan in 2022.