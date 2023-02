Politie Limburg Regio Hoofdstad arresteert drie verdachten van 17 inbraken in Vlaanderen

De politie Limburg Regio Hoofdstad heeft drie verdachten opgepakt die gelinkt worden aan 17 inbraken in Vlaanderen. De onderzoeksrechter besliste om hen aan te houden. Het drietal sloeg toe in verschillende beenhouwerijen en cafetaria’s van ziekenhuizen, onder andere in Limburg.

In de nacht van oud op nieuw verschaften twee onbekenden zich toegang tot de cafetaria van het Jessa Ziekenhuis in Hasselt. Ze braken de automatische kassa open en gingen aan de haal met de inhoud. De politie LRH kwam twee verdachten op het spoor en voerde huiszoekingen uit in Antwerpen en Heist-op-den-Berg. In de woningen van de verdachten werd inbrekersmateriaal gevonden. Verder onderzoek wees uit dat er nog een derde verdachte betrokken was bij de feiten.

De drie verdachten konden voorlopig gelinkt worden aan 17 inbraken die gepleegd werden in Vlaanderen. Het drietal richtte zich voornamelijk op cafetaria’s van ziekenhuizen en beenhouwerijen met een automatische kassa. De drie mannen van 18, 22 en 42 jaar werden intussen opgepakt en voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Hasselt. Zij blijven voorlopig aangehouden.