Politie Limburg Regio Hoofdstad pakt sluikstorten aan

Politie Limburg Regio Hoofdstad wil sluikstorten bestrijden. Samen met de gemeentebesturen neemt de politiezone tal van verschillende initiatieven om de problematiek aan te pakken.

Sluikstorten is één van de tien prioriteiten van de politie Limburg Regio Hoofdstad. "Dat werd vorig jaar officieel zo opgenomen in het eerste zonaal veiligheidsplan van de politie Limburg Regio Hoofdstad," zegt korpschef Philip Pirard. "Het is een problematiek waar inwoners echt wel van wakker liggen. Samen met de steden en gemeenten nemen wij verschillende maatregelen om sluikstorten in onze politiezone aan te pakken."



Bijna één melding per dag

In 2016 kwamen er bij de politie Limburg Regio Hoofdstad 353 meldingen van sluikstorten binnen. "Dat is gemiddeld bijna één melding per dag," zegt Pirard. "Het aantal meldingen lag vorig jaar ook aanzienlijk hoger dan in de voorgaande jaren."



Het aantal processen-verbaal dat er uiteindelijk wordt opgesteld, ligt beduidend lager omdat het niet evident is om een sluikstorter te identificeren.



Sluikstorters identificeren

"Wanneer wij een melding van zwerfvuil ontvangen, stellen wij alles in het werk om de sluikstorter te identificeren," zegt korpschef Pirard. "We doorzoeken het vuilnis en doen een bevraging in de buurt om een aanwijzing te vinden die ons kan leiden naar de identiteit van de sluikstorter."



Daarnaast hebben bijna alle gemeenten van de politiezone een verplaatsbare camera aangekocht of gehuurd die ingezet kan worden op plaatsen waar er vaak afval wordt achtergelaten. Door middel van die camerabeelden kan de politie de sluikstorter mogelijks herkennen en een proces-verbaal opstellen.



De gemeente Diepenbeek kocht twee jaar geleden al zeven verplaatsbare camera's aan. "Deze camera's worden niet alleen ingezet in de strijd tegen overlast en criminaliteit maar ook om sluikstorten aan te pakken," zegt burgemeester Patrick Hermans. "We zijn erg tevreden over de inzet van de camera's en hebben ons nu ook, met de steun van de politiezone, kandidaat gesteld voor het proefproject 'inzet van camera's tegen sluikstorten' van Vlaanderen Mooi."



Toezicht en preventie

Wijkinspecteurs hebben ook extra aandacht voor zwerfvuil tijdens de patrouilles in hun wijk. Zij werken hierbij nauw samen met de stad of gemeente. Daarnaast zet de politie Limburg Regio Hoofdstad ook in op preventie. "Op de combi's van onze politiezone zal je vanaf volgende week de slogan 'Hou sluikstorters in de gaten en kijk uit je doppen voor zwerfvuil' zien hangen," zegt Pirard.

Boetes tot 350 euro

In het nieuw GAS-reglement dat van kracht is in de volledige politiezone werden er enkele artikels rond afval en zwerfvuil opgenomen. Concreet betekent dit dat sluikstorters gestraft kunnen worden met een GAS-boete die kan oplopen tot 350 euro.