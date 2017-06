Politie LRH treft illegaal aan Hasseltse horecazaak

Donderdagavond hield de politie Limburg Regio Hoofdstad, samen met enkele partners, opnieuw een VoltHa-actie in de stationsbuurt van Hasselt. Tijdens de actie werd een persoon aangetroffen die illegaal in het land verblijft.

Donderdagavond trokken politiemensen van de politie Limburg Regio Hoofdstad de straat op voor een politieactie in het kader van het VoltHa-plan. Ze werden bijgestaan door de federale politie, brandweer en inspectiediensten. Tijdens de VoltHa-actie in de stationsomgeving werden opnieuw alle handels- en horecazaken, personen en voertuigen in de omgeving gecontroleerd. In een horecazaak werd een persoon aangetroffen die illegaal in het land verblijft.

De politie Limburg Regio Hoofdstad controleerde ook vier sishabars in de zone. In totaal controleerde de politie 65 personen en 9 voertuigen. Tijdens de actie werden 6 onmiddellijke inningen opgesteld voor verkeersinbreuken of parkeerovertredingen en 6 processen-verbaal onder andere drugsbezit.