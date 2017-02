Politie Midlim vindt auto in Albertkanaal tijdens zoektocht naar verdwenen Genkenaar

Tijdens de zoekactie naar de vermiste Genkenaar Luc Peeters (47) is een wagen gevonden in het Albertkanaal in Genk. Het is nog niet duidelijk of het ook daadwerkelijk om de auto van de verdwenen Genkenaar gaat.

De 47-jarige man is sinds zaterdagavond spoorloos verdwenen. Vrienden zagen hem voor het laatst rond zes uur aan een supporterscafé van Racing Genk, maar sindsdien ontbreekt elk spoor.