Politie overmeestert 48-jarige man met wapen in Gingelom

In Heusden-Zolder is vanochtend een jongen zwaargewond geraakt toen hij naar school fietste. De jongen is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeval gebeurde om 8 uur vanochtend op de Koolmijnlaan in Heusden-Zolder. De 12-jarige jongen was met de fiets onderweg naar het Sint-Franciscuscollege toen hij tijdens het oversteken gegrepen werd door een wagen. De fiets werd naar de overkant van de weg gekatapulteerd. De politie en een verkeersdeskundige kwamen ter plekke om de eerste vaststellingen te doen.