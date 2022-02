Politie Riemst onderschept dronken Nederlander met kind in wagen

De politie Bilzen-Hoeselt-Riemst heeft afgelopen weekend een dronken bestuurder uit Nederland onderschept op de Valmeerstraat in Riemst. De 41-jarige man uit Maastricht vervoerde een kind in zijn wagen, dat overigens niet in een aangepast kinderzitje zat.

De bestuurder werd rond 23u30 door een interventieploeg tegengehouden in Riemst. De man had eerder meer dan 100 km per uur gereden op de Tongersesteenweg, waar slechts 70 km per uur is toegestaan. De 41-jarige bestuurder uit Maastricht bleek maar liefst 1,8 promille alcohol in het bloed te hebben. Voor deze inbreuk moest de Nederlander ter plaatse onmiddellijk een boete van 1.260 euro betalen. Zijn rijbewijs werd ook voor 15 dagen ingetrokken.

In de wagen werd ook een kind vervoerd zonder dat het in een aangepast kinderbeveiligingssysteem zat. Hiervoor kreeg de Nederlander een boete van 290 euro. Omdat de overtreder beide boetes niet onmiddellijk kon betalen, werd zijn wagen getakeld.

Cocaïne en knipmes

Een half uur eerder had de politie ook al een bestuurder onderschept in de Paenhuisstraat in Riemst. De 32-jarige man uit Riemst had de aandacht van de interventieploeg getrokken door zijn vlotte rijstijl. Hij had geen alcohol gedronken en ook alle boorddocumenten bleken in orde te zijn. Een speekseltest wees echter op het gebruik van cocaïne. Het rijbewijs van de man werd voor 15 dagen ingetrokken.

In het voertuig trof de politie bovendien een knipmes aan, dat onmiddellijk in beslag werd genomen. Voor het illegaal bezit en vervoer van het mes, krijgt de bestuurder een afzonderlijk proces-verbaal. Tenslotte leverde een defecte richtingaanwijzer een proces-verbaal van waarschuwing op.