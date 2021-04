Politie schrijft dertien pv’s uit bij controleactie in mergelgroeven

De politie heeft zondagmiddag tussen 14 en 18u een gecoördineerde controleactie gehouden in de ondergrondse mergelgroeven onder het plateau van Caestert. In totaal werden er dertien pv’s opgesteld.

De mergelgroeven lopen over de landsgrenzen heen en bevinden zich in Kanne bij Riemst, Maastricht en Klein Ternaaien bij Wezet. De controleactie was een samenwerking tussen de politie Bilzen-Hoeselt-Riemst, de gemeente Riemst, de boswachters van Département Nature et Forêts en de boswachters van het Nederlandse Natuurmonumenten. Er werden vier groepen, met in totaal dertien personen, aangetroffen in de ondergrondse mergelgroeven. Voor alle personen werd er een proces-verbaal opgesteld. Bij vier personen werden er graffitispuitbussen aangetroffen. Vier Nederlanders kregen een corona-pv omdat zij een niet-essentiële verplaatsing naar België hadden gemaakt. Ook werden er zeven pv’s opgesteld voor het aantreffen van verdovende middelen.

“Het betreden van de ondergrondse mergelgroeven kan leiden tot zeer gevaarlijke situaties. De toegang tot deze groeven is dan ook verboden”, zegt burgemeester van Riemst Mark Vos (CD&V). “Door regelmatig de krachten te bundelen en samen met de andere instanties de sites te controleren, werken we preventief aan de veiligheid op én onder ons grondgebied. Naast veiligheid is ook het beschermen van ons waardevol, ondergronds erfgoed een belangrijke drijfveer voor de controles. Het vandaliseren van dit belangrijke erfgoed, bijvoorbeeld door het spuiten van graffiti, kan voor ons echt niet door de beugel.”