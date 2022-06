Vanochtend vond in de Alkerstraat in Alken de reconstructie plaats van de moord op de Roemeense fruitplukker in december van vorig jaar. De omgeving van het fruitbedrijf waar de moord gebeurde werd volledig afgezet. Enkel omwonenden mochten de straat nog in. De 57-jarig Roemeen moest tonen hoe hij in de nacht van 18 op 19 december zijn 44-jarige collega-fruitplukker, ook uit Roemenië, om het leven bracht. De veertiger werd neergestoken in een woonblok van de fruitteler waar zij beiden aan de slag waren. De steekpartij was het gevolg van een uit de hand gelopen kaartspelletje. Na de feiten verklaarde de 57-jarige dader zich niet meer veel te herinneren, maar dat hij wel besefte de dader te zijn.