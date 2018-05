Politie vindt 7 kg speed in woning van Bilzenaar

Vijf WhatsApp-groepen moeten in de gemeente Leopoldsburg voor meer veiligheid zorgen. Burgers die zelf een oogje in het zeil houden om daarna de politie te verwittigen, het is niet nieuw in onze provincie. Tot veel arrestaties hebben deze WhatsApp-groepen nog niet geleid, maar volgens de gemeentebesturen is het beter voorkomen dan genezen.