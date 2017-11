Politie vindt fles wodka onder zetel van dronken bestuurster

In Hasselt is er opnieuw onvrede over het parkeerbeleid. En dat heeft alles te maken met Winterland, dat opnieuw zijn plaats opeist op het Kolonel Dusartplein. Er zijn nu minder parkeerplaatsen beschikbaar, en het evenement zal opnieuw veel zoekverkeer aantrekken. Daarom heeft het stadsbestuur heeft het betalend parkeren in de omliggende straten rond Winterland uitgebreid tot 12u 's nachts, en ook in de weekends moet er nu betaald worden.