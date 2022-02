Politie Voeren betrapt drie bestuurders op rijden onder invloed van drugs

Politie Voeren betrapte deze week tijdens een controle drie bestuurders op het rijden onder invloed van drugs. Opvallend: twee van de drie bestuurders hadden al een lopend rijverbod.



De eerste bestuurder die een positieve speekseltest aflegde was van Nederlandse nationaliteit. De test wees uit dat hij onder invloed reed van opiaten. Zijn rijbewijs werd ingetrokken voor 15 dagen. Later bleek een bestuurder wonende in Bassenge onder invloed van cannabis. Verdere controle bracht aan het licht dat de betrokken persoon een lopend rijverbod had van zes maanden; ook was zijn voertuig niet ingeschreven. De inspecteurs beslisten om het voertuig van de man in beslag te nemen.

De derde bestuurder die een positieve speekseltest aflegde, bleek onder invloed van cannabis, cocaïne en amfetamines. Daarbovenop legde hij een positieve ademtest af, was hij in het bezit van een gebruikershoeveelheid marihuana en had hij een verboden wapen op zak. Alsof dit alles nog niet voldoende was, bleek uit de verdere controle dat de man uit Oupeye rondreed tijdens een lopend rijverbod van tien maanden. In totaal stelden de inspecteurs 5 Pv’s op voor deze bestuurder.