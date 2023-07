Politie zet helikopter en speurhonden in om voortvluchtige man te zoeken in Beringen

De politie van Lommel is op zoek naar een man die in de bossen masturbeert als er wandelaars voorbijkomen. Er zijn al meerdere meldingen van gemaakt en gisterenavond was het weer prijs. Een vrouw van 25 liet haar honden uit aan de Grote Fossé, een kanaal in Lommel Kolonie. De mountainbiker die haar voorbijstak, wachtte haar iets verder op. Hij trok zijn broek af en bevredigde zichzelf. De vrouw is erg aangedaan.