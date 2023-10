Politie zoekt getuigen van poging tot ontvoering van 12-jarig meisje in Sint-Truiden

De stad Tongeren heeft groen licht gegeven voor een veelbelovende samenwerking met het Family Justice Center Limburg (FJC Limburg) om de strijd tegen familiaal geweld aan te gaan. Het FJC Limburg speelt een centrale rol in de aanpak van intrafamiliaal geweld. Het Family Justice Center Limburg heeft als voornaamste doelstelling om politie, justitie en hulpverleningsdiensten samen te brengen onder één dak, met als doel een snellere en efficiëntere aanpak van geweld binnen gezinnen. Betrokken diensten zullen nauw samenwerken om geweld te stoppen, herhaling te voorkomen en te werken aan beschermende factoren, dit alles met een sterke betrokkenheid van de betrokken cliënten. Patrick Dewael, burgemeester van Tongeren, benadrukt het belang van deze samenwerking: "In Tongeren worden er jaarlijks ongeveer 300 meldingen van intrafamiliaal geweld geregistreerd. Daarom heeft de stad de handschoen opgepakt om het FJC-initiatief ook in Tongeren te verankeren. Het FJC Limburg en de stad Tongeren hebben de afgelopen maanden intensief overlegd om de oprichting van een contactpunt in Tongeren mogelijk te maken." “We zijn heel tevreden met deze samenwerking met stad en OCMW Tongeren”, zegt Sabrina Reggers, strategisch coördinator van FJC Limburg. “Want willen we echt een verschil maken in de strijd tegen intrafamiliaal geweld, dan hebben we elkaar nodig.” De inzet van Tongeren omvat verschillende belangrijke verplichtingen, waaronder: de aanstelling van een onthaalbegeleider FJC Limburg en bruggenhoofd voor het lokaal bestuur/OCMW. Sinds 1 oktober vervult Robby Noelmans deze functie voor Tongeren.het FJC onthaalpunt is gehuisvest in het Sociaal Huis De SemperActieve informatiedeling in FJC-dossiers De onthaalbegeleider van Tongeren zal een sleutelrol spelen in het coördineren van inspanningen tussen verschillende instanties, zoals politie, justitie, hulpverlening en cliëntsystemen, om intrafamiliaal geweld aan te pakken en te voorkomen. Dit omvat het uitnodigen van slachtoffers voor onthaalgesprekken en het waarborgen van een veilige omgeving voor alle betrokkenen. De onthaalbegeleider zal ook helpen bij het analyseren van de situatie en bijdragen aan de gepaste dienstverlening en doorverwijzing van slachtoffers.