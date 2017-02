Racing Genk is weer een illusie armer. De droom van een bezoekje aan de Heizel mag weer voor minstens een jaar de kast in. Genk verloor gisteren met 0-1 van Oostende in de terugwedstrijd van de halve finale van de Belgische beker. De heenwedstrijd was op 1-1 geëindigd. De teleurstelling was groot na een wedstrijd met enkele opvallende momenten.