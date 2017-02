Dit weekend staat in het voetbal de Limburgse derby op het programma. STVV ontvangt Racing Genk. Onlangs werd er door Bart Casters, voorzitter van Sporting Hasselt, geopperd dat Limburg moet denken aan één grote profclub. Maar volgens onze analist is dat helemaal niet nodig. Dit is de stelling van Armand Schreurs.