Blind zijn en toch een marathon lopen. Geen enkel probleem voor Mohamed Birza uit Beringen. Hij loopt zondag mee in de marathon van Marrakech, samen met zijn looppartner. Opmerkelijk is dat de twee verbonden zijn via een touwtje. Het unieke loopkoppel traint al 10 jaar samen. Mohamed heeft Marokkaanse roots, en deze marathon is dan ook zijn ultieme droom. Wij volgden hen tijdens hun laatste training in Beringen.