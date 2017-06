Het huiswerk van technisch directeur Wout Wijsmans en zijn sportieve staf is bijna klaar. De laatste puzzelstukjes worden ingepast. In het Tsjechisch-Boheemse Ceske Budejovice tikte Noliko Maaseik zopas opposite Sebastian Gevert op de kop. Sebastian Gevert (°23 juni 1988) heeft zowel de Duitse als de Chileense nationaliteit. Hij is overigens kapitein van de Chileense nationale ploeg. Sebastian startte zijn volleybalcarrière bij de Chileense topploeg Club Manquehue. In 2010 week hij uit naar Europa om achtereenvolgens in Palma (ESP), Espinho (POR), jarenlang in Düren (GER) en uiteindelijk één jaar bij VK Jihostroj Ceske Budejovice (CZE) te spelen. Sebastian Gevert is een linkshandige reus van 2m04. Bij NOLIKO Maaseik gaat hij de concurrentie aan met Jolan Cox.