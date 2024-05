Na jarenlange leegstand opent Poorthuis Bokrijk opnieuw de deuren

door Birgit Van Asten

Meer dan 10.000 bezoekers zakten vandaag af naar het nieuwe event Bokrijk Botaniek. Het is een outdoor living-beurs met workshops, demonstraties en advies. Zo kan je bijvoorbeeld tips krijgen over hoe je best groenten kweekt in je eigen tuin. De bedoeling is om mensen te motiveren om opnieuw de connectie met de natuur op te zoeken. Op deze dag opent ook het pop-up restaurant Het Poorthuis opnieuw de deuren. Voormalig sterrenchef Danny Vanderhoven zal tot eind augustus de bezoekers culinair verwennen.