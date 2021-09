Preview: 10 jaar be-MINE pakt uit met indrukwekkende expo over kolenwasserij

In Beringen wordt zaterdag het 10-jarig bestaan van be-Mine gevierd. Na de sluiting van de mijnen verrees een heel nieuw stadsdeel op het voormalige mijnterrein. Waar Limburgse mijnwerkers jarenlang steenkool uit de ondergrond haalden, is er vandaag een duikcentrum, een avonturenberg, een klimcentrum, een woonwijk, een school, een winkelcentrum, een woonzorgcentrum, een sportoase en een mijnmuseum. De Limburgse investeringsmaatschappij LRM, die nog meer plannen voor de site heeft, geeft Limburg een mooie kijk in de overgang van het mijnverleden naar het heden en de toekomst van Beringen, verteld door de mijnwerkers zelf, in de film Uit de Put. De film is in primeur te zien op TV Limburg, vanaf vandaag iedere werkdag deze week om 18 uur en zaterdag om 10 uur. Hierbij alvast een fragment.