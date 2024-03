19 jaar cel voor doodslag in Eksels rendez-voushotel

In de zaak van woonzorgcentrum Corsala in Koersel, neemt de familie van Ivo Bervoets uit Paal geen vrede met de uitleg dat hun vader een natuurlijke dood gestorven is. Dochter Ilse zegt in een interview met onze redactie dat ze een advocaat onder de arm neemt om zich zo burgerlijke partij te stellen en inzage te krijgen in het gerechtelijk dossier. In de zaak zit een 33-jarige zorgkundige van Corsala in de cel. Hij wordt beticht van drievoudige moordpoging via het inspuiten van insuline. Vrijdag is zijn aanhouding verlengd. Een vierde bejaarde, Ivo Bervoets stierf ongeveer gelijktijdig met het vaststellen van de feiten. Volgens het parket van Limburg ging het om een natuurlijk overlijden. Dochter Ilse is nu op zoek naar de jonge arts die alarm sloeg en erbij was toen haar vader stierf. Corsala in Koersel wil de naam van de arts en de drie andere slachtoffers niet vrijgeven.