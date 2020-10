Protestactie personeel Mega World in Genk uit vrees voor faillissement

"Over 15 jaar zullen er in Vlaanderen nog maar een tiental drukkerijen actief zijn. De kleintjes zullen onherroepelijk verdwijnen." Dat zegt de familie Paredis van drukkerij Haletra in "Het blijft in de familie". Het nieuwe TVL-programma waarmee we tien Limburgse familiebedrijven in de kijker zetten. De drukkerij uit Houthalen-Helchteren investeerde de afgelopen jaren meer dan tien miljoen euro in hun onderneming. De ambitie is ook om binnen enkele jaren het personeelsbestand in Helchteren bijna te gaan verdubbelen.