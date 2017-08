Pukkelpop-top 5 verslaggever Niels Christiaens

Voor het derde jaar op rij slaan de Pukkelpoporganisatie en Hogeschool UCLL de handen in mekaar om festivalgangers milieubewuster te maken tijdens het festival. Een van de nieuwe acties voor dit jaar is een ludieke sensibiliseringsactie: "Alpaca my tent back home". Alpaca verwijst enerzijds naar een berglama, maar is anderzijds ook een Engelse woordspeling op 'I’ll pack my'. Aan variaties op het wereldwijde web geen gebrek en nu heeft dus ook Pukkelpop haar eigen Alpaca-meme. Chokri Mahassine, festivalorganisator: “Het is een moeilijke evenwichtsoefening. Langs de ene kant houden we totaal niet van het belerende vingertje, maar langs de andere kant kunnen we er - letterlijk - niet omheen kijken. Nochtans zetten we al jaren in op het sensibiliseren van onze festivalgangers. Neem je spullen mee naar huis, ruim je rommel op, laat je kampeerplek in oorspronkelijke staat achter. Je vindt deze boodschap op zowat alle zeildoeken op onze kampeerterreinen, maar ons hele Clean Up Your Act-concept had blijkbaar een nieuwe push nodig. Daarom dit laagdrempelig initiatief, met humor én leuke beloningen.” Marc Vandewalle, algemeen directeur Hogeschool UCLL: “Een sensibiliseringscampagne opzetten is altijd een beetje een gok maar de betrokken studenten en docenten van UCLL zijn alvast heel enthousiast. Tijdens het festival zullen onze marketingstudenten volop promotie voeren met allerhande ludieke acties. Naast deze campagne zetten we trouwens ook dit jaar weer in op groene energie en nieuwe experimenten. We leggen de lat dus hoog. Maar wie weet, misschien winnen UCLL en Pukkelpop opnieuw een prijs op de European Festival Awards.” De opdracht is eenvoudig. Festivalgangers op Camping Chill ruimen zondagochtend hun tent op, maken bij het buitengaan een foto aan de speciale fotowall en delen de foto daarna op Instagram met de hashtag #AlpacaMyTent. De leukste inzendingen maken kans op een combiticket voor 5 vrienden voor Pukkelpop 2018.